AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعلامية كويتية: مصر عامود الخيمة العربية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:24 م
مصر - الكويت
مصر - الكويت
Advertisements
ميس رضا
عبرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن إعجابها بحالة التناغم والترابط والألفة التى تجمع بين الشعبين المصري والكويتى على أرض كل منهما، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تمتد لعلاقات النسب والدم.  

وأكدت "الرشيد"، على هامش فعالية أقيمت بدولة الكويت جمعت مصريين وكويتيين احتفالا بقدوم الأعياد الوطنية لدولة الكويت، أن مصر هى قلب العروبة النابض وعمود الخيمة  وصمام أمان الدول الشقيقة وهى بمثابة "الأم الحنون" لكل الأشقاء العرب.

وأضافت "الرشيد" قائلة "مصر دولة عظيمة مش أي بلد ..وتحية من القلب لرئيسها عبد الفتاح السيسي وجيشها وشعبها".

وتحتفل الكويت يومي 25 و26 فبراير من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة، أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع الكويت، لا سيما شارع الخليج العربي الذي يشهد أكبر مسيرة في الاحتفالات.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلامية كويتية: تكاتف الشعب مع قيادته وراء صعود الإمارات للعالمية

للمتباكين على سليمانى أرحلوا عنا.. إعلامية تكشف الوجه الآخر لعملاء إيران بالكويت

إيد واحدة.. شباب زفتى يدشنون مبادرة لتجميل الكنائس احتفالا بأعياد الميلاد المجيد.. وتوزيع باقات الورود والحلوى على الأطفال والكنائس

لكل اسم حكاية.. تاريخ كرموز أقدم مناطق الإسكندرية وسبب تسميتها.. صور

إعلامية كويتية لـ أ ش أ: قوة الأمة العربية نابعة من قوة وعظمة مصر

الكويت تفرج عن مئات السجناء احتفالا بالأعياد الوطنية

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

أحمد فتحي: خسارة الأهلي لقاء السوبر أمر وراد ولاعبو الزمالك أصدقائي

في ذكرى ميلاده.. لماذا رفضت ليلى مراد زواج زكي فطين عبد الوهاب من سعاد حسني

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هانى شاكر.. فيديو

حازم إمام: ميزة واحدة فى كارتيرون تمنح الزمالك لقب السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها