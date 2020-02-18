إعلامية كويتية: مصر عامود الخيمة العربية

عبرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد ، عن إعجابها بحالة التناغم والترابط والألفة التى تجمع بين الشعبين المصري والكويتى على أرض كل منهما، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تمتد لعلاقات النسب والدم.





الكويت جمعت مصريين وكويتيين احتفالا بقدوم وأكدت "الرشيد"، على هامش فعالية أقيمت بدولةجمعت مصريين وكويتيين احتفالا بقدوم الأعياد الوطنية لدولة الكويت، أن مصر هى قلب العروبة النابض وعمود الخيمة وصمام أمان الدول الشقيقة وهى بمثابة "الأم الحنون" لكل الأشقاء العرب.





وأضافت "الرشيد" قائلة "مصر دولة عظيمة مش أي بلد ..وتحية من القلب لرئيسها عبد الفتاح السيسي وجيشها وشعبها".





وتحتفل الكويت يومي 25 و26 فبراير من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة، أبرزها المسيرات التي تجوب شوارع الكويت، لا سيما شارع الخليج العربي الذي يشهد أكبر مسيرة في الاحتفالات.











