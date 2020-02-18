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فخور بأنني مصري.. أول تعليق لأحد المصريين العائدين من الصين والحجر الصحي ..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:27 م
أحد المصريين العائدين
أحد المصريين العائدين من الصين
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محمود محسن
أكد الدكتور وائل محمد، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان، ومن الحجر الصحي، أنني فخور بمصريتي، وأن المصريين العائدين تعجبوا من سرعة تحرك السلطات التي كانت على وعي كامل بما حدث في الصين من تفشي الفيروس

وأضاف "محمد"، خلال تقرير مصور تم عرضه ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e"، أنني أوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على سرعة التحرك، مشيرًا إلى أن المصريين الموجودين في الصين قاموا بعمل جروب "we chat"، وتم التواصل مع السفير المصري في الصين الذي أجاب عن جميع الاستفسارات.

وتابع أحد المصريين العائدين من الصين، أن الجالية الأمريكية في الصين قبل إجلائها قاموا بدفع 1000 دولار من أجل العودة، أما الجالية المصرية فتم إرسال طائرة خاصة لعودتنا، مؤكدًا أنه بعد عودتنا ونزولنا إلى الحجر الصحي شعرنا بأننا في مرحلة استجمام، ومتواجدون في فندق فاخر. 

ولفت الدكتور وائل محمد، إلى أنه خلال 48 ساعة كان الفندق بمبانيه مجهز لدرجة أنه فور وصولنا وجدنا الملابس الجاهزة وكل المستلزمات وما نحتاج إليه موجود، وكانت أيام جميلة وفخور بأنني مصري.

وقال إن ما حدث يدل على أن مصر لن تتخلى عن أبنائها، والرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا أن المصريين هم أبناؤه.
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