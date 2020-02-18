فخور بأنني مصري.. أول تعليق لأحد المصريين العائدين من الصين والحجر الصحي ..فيديو









وتابع أحد المصريين العائدين من الصين ، أن الجالية الأمريكية في الصين قبل إجلائها قاموا بدفع 1000 دولار من أجل العودة، أما الجالية المصرية فتم إرسال طائرة خاصة لعودتنا، مؤكدًا أنه بعد عودتنا ونزولنا إلى الحجر الصحي شعرنا بأننا في مرحلة استجمام، ومتواجدون في فندق فاخر.





ولفت الدكتور وائل محمد، إلى أنه خلال 48 ساعة كان الفندق بمبانيه مجهز لدرجة أنه فور وصولنا وجدنا الملابس الجاهزة وكل المستلزمات وما نحتاج إليه موجود، وكانت أيام جميلة وفخور بأنني مصري.



