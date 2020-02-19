تحرك برلماني بسبب سوء خدمات المحمول

قال النائب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، أنه قام بتقديم طلب إحاطه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن تدني مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين من جميع شبكات المحمول.





وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصه لصدى البلد، أن جميع شبكات المحمول على مستوى الجمهوريه توجد بها تدني سوء مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في أغب المناطق وإنقطاع الإتصال المستمر وضعف الإنترنت.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن على الرغم من نمو أرباح شركات المحمول إلا أن هذه الشركات لا تقوم بتقديم الخدمات الجيده إلى المواطن.





كما أكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإخطاه إلى الدكتور على عبدالعال لكي يتم توجيه إلى وزير الإتصالات للتحقيق في هذا الأمر والوقوف بحلول سريعه كلها تصب في مصلحه المواطن.