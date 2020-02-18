مذيع مصري يطلب من ضيوفه عدم العطس على الهواء

استضاف الإعلامى رامى رضوان، ثلاثة من الشباب العائدين من وهان الصينية وبعد حجزهم فى الحجر الصحي.





وقال رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى ام سي تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الدولة المصرية قامت بإرسال طائرة لكى تعيد المصريين الراغبين فى العودة لمصر.





وطالب رامى رضوان من الضيوف بعدم العطس على الهواء، ودخل الجميع فى حالة ضحك شديد.





أذاعت فضائية الغد العربي أنباء عن أن الصين قامت بأتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمقاطعة "هوبي" الصينية مركز انتشار فيروس كورونا.





ولذلك أصدرت السلطات الصينية تحذيراتها للمواطنين والتزام المنازل وعدم المغادرة ما لم يكن الأمر طارئا وأكدت السلطات الصينية إنها ستسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة بالخروج مرة واحدة كل 3 أيام لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية.





وأعلنت السلطات الصينية أنه سيتم إبقاء مدخل واحد فقط من البنايات السكنية مفتوحا مع وضع حراس عليه الذي لن يسمح لأحد من ساكني المبنى بالمغادرة إلا للضرورة القصوى.





أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 1789 شخصا في مقاطعة هوبي.

وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس.





واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت.