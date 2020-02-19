AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مجربة وفعالة.. 3 حيل سريعة لتفتيت حصوات الكلى بدون جراحة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:09 ص
حصوات الكلى
حصوات الكلى
Advertisements
لمياء الياسين

إذا كنت تعانين من آلام مبرحة، أثناء التبول، فقد تعانين من حصوات في الكلى. إليك علاجات سريعه لحصوات الكلى حسب ما ورد في موقع " power of positivity".


وصفة زيت البقدونس وعسل النحل

- مكونات مشروب زيت البقدونس للكلى:
- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون

- الطريقة:
- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.
- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة.

وصفة الحبهان وبذور البقدونس

مكونات الوصفة ..

ملعقة من  مسحوق الحبهان الجاف
ملعقة من مسحوق بذور البقدنوس

طريقة تطبيق الوصفة ..
وتمزج مع بعضها ، ثم يوضع الخليط في زجاجة وبغلاق محكم ويؤخد منها مقدار نصف ملعقة صغيرة صباحا ومساء ، ويفضل شربها مع ماء الرمان ( الحلو أو الحامض ) مع شرب كمية وافرة من الماء ، ويستمر على هذا حتى يتم الشفاء

وصفة مشروب الشعير

مكونات الوصفة ..

ملعقة من الشعير

طريقة الوصفة

يغلى الشعير جيدا ثم يصفى ماء الشعير
يؤخد كوب ويضاف اليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويحلى بالعسل ويشرب كوب في الصباح وكوب قبل النوم مع الإكثار من أكل أوراق البقدنوس وأعواده الخضراء مع السلطةَ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوع من التوابل يغنيك عن الذهاب لمراكز التجميل.. تعرفي عليه

بدون دواء| 3 وصفات طبيعية لعلاج حصوات الحالب

بـ 3 حيل سريعة حولي جسمك لماكينة حرق في الشتاء

بدون جراحة .. حيل سريعة تخلصك من حصوات الكلى

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة الخضراوات بالبيض للدايت مع عصير فراولة بالبنجر

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

بـ إطلالة شتوية.. سمية الخشاب تخطف الأنظار من فرنسا

طلقتوني؟! .. متابع يستفز ريهام سعيد عبر إنستجرام

تأجيل القمة العربية الإفريقية المقرر عقدها في الرياض

كيف أكفر عن أكثر من يمين .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة