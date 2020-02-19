مجربة وفعالة.. 3 حيل سريعة لتفتيت حصوات الكلى بدون جراحة

وصفة زيت البقدونس وعسل النحل
- مكونات مشروب زيت البقدونس للكلى:
- 1/2 ملعقة زيت البقدونس
- ملعقة عسل نحل
- عصير ليمونة مع بشر قشرها
- ملعقة زيت الزيتون
- الطريقة:
- قلبي المكونات السابقة جدًا مع بعضها البعض.
- ضعي المكونات في برطمان محكم الغلق واحفظيه في الثلاجة.
- تناولي ملعقة على الريق وقبل النوم بـ30 دقيقة.
وصفة الحبهان وبذور البقدونس
مكونات الوصفة ..
ملعقة من مسحوق الحبهان الجاف
ملعقة من مسحوق بذور البقدنوس
ملعقة من مسحوق بذور البقدنوس
طريقة تطبيق الوصفة ..
وتمزج مع بعضها ، ثم يوضع الخليط في زجاجة وبغلاق محكم ويؤخد منها مقدار نصف ملعقة صغيرة صباحا ومساء ، ويفضل شربها مع ماء الرمان ( الحلو أو الحامض ) مع شرب كمية وافرة من الماء ، ويستمر على هذا حتى يتم الشفاء
وصفة مشروب الشعير
وصفة مشروب الشعير
مكونات الوصفة ..
ملعقة من الشعير
طريقة الوصفة
يغلى الشعير جيدا ثم يصفى ماء الشعير
يؤخد كوب ويضاف اليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويحلى بالعسل ويشرب كوب في الصباح وكوب قبل النوم مع الإكثار من أكل أوراق البقدنوس وأعواده الخضراء مع السلطةَ.
يؤخد كوب ويضاف اليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويحلى بالعسل ويشرب كوب في الصباح وكوب قبل النوم مع الإكثار من أكل أوراق البقدنوس وأعواده الخضراء مع السلطةَ.