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طوال الـ 50 عاما الماضية.. أبوبكر: لم يستطع شخص مكافحة الفساد كما فعل الرئيس السيسي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن مكافحة الفساد تتم بشكل جيد مقارنة بعصور سابقة مضت، مؤكدا أن مصر سابقا كانت تعاني من وجود الفساد.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أتحدى أن هناك عصر طوال الـ 50 سنة الماضية شخص استطاع أن يكافح الفساد مثلما فعل الرئيس عبد الفتح السيسي. 

وتابع أن المواطن في الماضي كان يعلم بوجود الفساد ورأينا وزراء ومسئولين تم القبض عليهم أما الأن فالدولة تدار بشكل بعيدا عن الفساد.

وأشار أبو بكر أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم دائما خلال الفترة الحالية بالضرب بيد من حديد على أي شخص قد يكون فاسدا. 

وتعمل هيئة الرقابة الإدارية، تحت شعار « مصر تحاصر الفساد مع بعض هنقضي عليه».
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