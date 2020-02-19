اقتصادية البرلمان تكشف عن بديل جديد للتوكتوك

قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنه الشؤن الإقتصاديه، أن صناعه السيارات من الاستراتجيات الهامه لمصر و هناك 12 مصنع محلي لتجميع السيارات فقط و المنتج المحلي لا تصل نسبه تصنيعه لـ 15% بسبب عدم توفر الخامات حاليا.





أكد الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مصر بدأت تعلن بشكل رسمي عن صناعه السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى إتفاقيات بين وزارة الإنتاج الحربي مع شركات صينيه لتصنيع سيارت النقل الجماعي و تجميعها في مصر.





وأشار النائب الي ضرورة وجود تخطيط فعال من جانب الحكومه في تصنيع ونشر السياره الكهربائيه بديله لتوكتوك فهي تتميز بسعرها البسيط فضلا عن تقليل الاستغناء عن السولار والبنزين، مؤكدًا أن سيارات النقل العام تسبب تلوث بيئي بشكل كبير يؤثر علي صحة المواطن.





واوضح النائب، أن إستثمار مصر الجيد في الكهرباء ومستقبل مصر في الصناعه الكهربائيه بسبب المفاعلات الجديد وإنشاء بنيه تحتيه كهربائية في جميع أنحاء الجمهوريه .





يأتى ذلك بعد أن كشف النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن الحكومة طرحت على المواطنين تحفيزات بشأن شراء السيارات الكهربائية الموجودة فى السوق.





وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة ستدعم كل مواطن يشترى أول 100 ألف سيارة كهربائية ، بحيث تدعم صاحبها بـ50 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن البطاريات المستخدمة فى هذه السيارات الكهربائية تصلح للسير لمسافة 400 كيلو متر.





وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بإنشاء 3 آلاف محطة كهرباء خاصة بالسيارات الكهربائية ، مؤكدا أن ميزة هذه السيارات الكهربائية أنها لن تعتمد على البنزين ولكنها تعمل بمجرد الشحن بالكهرباء فقط.





ونوه إلى أن كوريا والصين ستشاركان مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية ، على أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 % ، على أن يزيد الإنتاج المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية إلى 60 % بعد عامين.



