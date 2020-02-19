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مرأة

أكلة شعبية غير متوقعة تحميك من السرطان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:01 ص
السرطان
السرطان
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لمياء الياسين
على الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة ومليئة بالمكونات الصحية ، إلا أن العديد من الناس يتساءلون عما إذا كان هذا الطبق صحيًا حقًا.

يحتوي الفلافل أيضًا على كميات صغيرة من النياسين وفيتامين ب 5 والكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى .

وفقا لموقع هيلث لاين تعد الفلافل  مصدرًا جيدًا للألياف والبروتينات النباتية لقد ثبت أن كل من الألياف والبروتين يقلل من إنتاج هرمونات الجوع ، مثل هرمون الجريلين ، مع زيادة إنتاج هرمونات الامتلاء مثل كوليسيستوكينين

علاوة على ذلك تم ربط ألياف الحمص بتحسين صحة الأمعاء ، وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون 

اعتمادًا على المكونات المضافة إلى الفلافل ، يمكن أن تكون خالية من الجلوتين وخالية من منتجات الألبان ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمعظم الوجبات الغذائية.

تشير الدراسات باستمرار إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة المقلية بانتظام يزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان ومع ذلك ، فإن صنع فلافل خاص بك في المنزل يمكن أن يقلل من هذه الجوانب السلبية وقليها بكمية ضئيلة جدا من الزيت
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