أكلة شعبية غير متوقعة تحميك من السرطان

على الرغم من أنها تحظى بشعبية كبيرة ومليئة بالمكونات الصحية ، إلا أن العديد من الناس يتساءلون عما إذا كان هذا الطبق صحيًا حقًا.





يحتوي الفلافل أيضًا على كميات صغيرة من النياسين وفيتامين ب 5 والكالسيوم والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى .





وفقا لموقع هيلث لاين تعد الفلافل مصدرًا جيدًا للألياف والبروتينات النباتية لقد ثبت أن كل من الألياف والبروتين يقلل من إنتاج هرمونات الجوع ، مثل هرمون الجريلين ، مع زيادة إنتاج هرمونات الامتلاء مثل كوليسيستوكينين





علاوة على ذلك تم ربط ألياف الحمص بتحسين صحة الأمعاء ، وكذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون





اعتمادًا على المكونات المضافة إلى الفلافل ، يمكن أن تكون خالية من الجلوتين وخالية من منتجات الألبان ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمعظم الوجبات الغذائية.





تشير الدراسات باستمرار إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة المقلية بانتظام يزيد لديهم خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان ومع ذلك ، فإن صنع فلافل خاص بك في المنزل يمكن أن يقلل من هذه الجوانب السلبية وقليها بكمية ضئيلة جدا من الزيت

