شجرة مريم ومجمع الأديان .. ماذا تفعل الدولة بمسار العائلة المقدسة بالقاهرة .. شاهد

تعمل الدولة المصرية على تطوير مسار العائلة المقدسة بكافة محافظات الجمهورية ، ويضم خط سير الاماكن التى عبرتها السيدة مريم والسيد المسيح، عندما وجدوا ملجأ فى مصر للهروب من طغيان الملك هيرودس ببيت لحم في خطوة لإحياء هذا التراث الديني العظيم دعما للسياحة الدينية في مصر.

طريق العائلة المقدسة يضم 25 مكانًا على الأقل خلال الرحلة إلى مصر التى استمرت ثلاث سنوات ، ومنابرز تلك المحطات أديرة وادى النطرون وشجرة مريم وكنسية أبى سرجة وكنيسة العذراء مريم بجبل الطير بالمنيا ودير المحرق بأسيوط.

لم تستقر العائلة المقدسة فى مكان واحد فى مصر، فقد عبرت ساحل سيناء حتى دلتا النيل ووصلت إلى أواسط الصعيد، ودخلت إلى مصر عن طريق صحراء سيناء من جهة العريش والفرما.

تلك الاماكن قسمتها المصادر الدينية والتاريخية القبطية إلى 3 مراحل، الأولى "العريش، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، مدينة سمنود، سخا، ووادى النطرون"، والثانية "المطرية، بابليون بمصر القديمة، منف، والمعادى"، والمرحلة الثالثة "البهنسا، جبل الطير، الأشمونين، فيليس، قسقام، مير، جبل قسقام، وجبل درنكة".؟

بعض المدن المصرية شهدت مكوث العائلة المقدسة أسبوعا وأخرى أياما و أخرى شهرا أو أكثر، بينما شهدت جبل قسقام بأسيوط ، أطول مدة قضتها العائلة المقدسة والتي قاربت 185 يوما.

وأما في العاصمة القاهرة فقد عبرت العائلة المقدسة مسطرد و المطرية، وبابليون بمصر القديمة، والمعادى.

وتعمل محافظة القاهرة على تطوير تلك المناطق في إطار خطة الدولة لتطوير المسار أبرزها المطرية تحديدا شجرة مريم.

ففي محيط شجرة مريم ، تجرى حاليا مجموعة من أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بالشجرة ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة والتي تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر.

المشروع يتضمن ترميم الشجرة بشكل أساسي وعمل أسوار حديثة حول المنطقة لحمايتها و استكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى وتوففير خدمات رفع المياه بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات.

كما يتم تطوير نظم الإضاءة و التأمين بالمنطقة الأثرية و رفع كفاءة الحديقة العامة و تجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر فضلا عن شرح تاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية في قاعتي العرضو طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم لتليق بصورة مصر.

كما تعد منطقة مجمع الاديان بمصر القديمة، من أبرز تلك المناطق وتضم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة ، إذ تعمل محافظة القاهرة على تطوير محيطها والتي تمثلت في وضع حوالي 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص وطلاء المباني المحيطة وتجميل المنطقة.

وأكدت المحافظة أنه جاري إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص، والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة ن كما يتم تطوير محيط كنيسة العذراء بالمعادي.

وتعد المواقع السياحية التاريخية المسيحية خاصة مسار السيد المسيح والسيدة العذراء داخل مصر، تلقى اهتمام بالغ من قبل ملايين المسيحيين فى العالم.





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كان قد أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استضافة الوزارة للاجتماع التنسيقي الخاص بمشروع مسار العائلة المقدسة، ضمن سلسلة الاجتماعات التى تعقد بمقر الوزارة لبحث سرعة الانتهاء من مرحلة إعداد وتشغيل نقاط المسار الـ25، وكذا البنية التحتية لجميع نقاط المسار بالمحافظات، لوضع مسار العائلة المقدسة على خريطة السياحة العالمية ، أمس.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لجميع المستجدات الخاصة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المقررة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية فى المحافظات التى سيتضمنها المسار.

وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شارك فيه سكرتير عموم محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارة واللجان الفنية المكلفة فى كل محافظة، وممثلون لوزارات السياحة والآثار و لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والكنيسة القبطية المصرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللجنة انتهت فى الاجتماعات السابقة من المقايسات الفنية الخاصة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية والطرق والبنية التحتية والرعاية الأثرية والترميم لجميع نقاط المسار بحيث تكون جاهزة لإطلاق المشروع فى الموعد المحدد والمتفق عليه، وكذا استعراض المخطط الاستثمارى للمشروع وعمليات الترميم الجارية، وذلك فى إطار من التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تحقيقه وإنجازه من جميع الجهات المشاركة والمحافظات للانتهاء من المشروع، وبحث توفير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال ما تبقى من بعض المشروعات، وذلك بتمويل من صندوق التنمية السياحية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

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وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على بذل الجهود الممكنة لجميع الجهات للانتهاء من الأعمال المحددة ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، لإضفاء مظهر أثري وجمالي عليها بما يليق بالمسار لاستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وإنجاز المشروع بصورة مشرفة تليق باسم مصر والتنسيق مع جميع الشركاء من المجتمع المدنى والقطاع الخاص لبحث أفضل الطرق الممكنة للترويج السياحي والاثري لهذا المشروع القومى الهام.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات منفصلة مع كل محافظة مع اللجنة الفنية المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار لبحث أفضل السبل الخاصة بالترويج السياحى وإدارة نقاط المسار والحفاظ عليها وصيانتها ووضع خريطة للانتهاء من المشروعات فى التوقيات المحددة.

وأشاد بمستوى التعاون الذى تقدمه جميع الوزارات والجهات المشاركة فى هذا المشروع المهم لمصر، خاصة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارات الآثار والسياحة والداخلية والكنيسة المصرية، كما أشاد بجميع الجهود التى تقوم بها جميع المحافظات أيضًا فى هذا الشأن، خاصة أن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء فى ظل اهتمام كبير من ملايين السياح فى العالم.