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برلمان

صناعة البرلمان تكشف خطة مصر في استخدام السيارات الكهربائية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:01 ص
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
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القسم السياسي
قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تمتلك بنية تحتية وشبكة طرق حديثة و مجهزة بشكل يسمح بإستخدام السيارات الكهربائيه دون وجود أي مشاكل.

أكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الحكومة وافقت على قرار تصنيع السياره الكهربائية و قامت بتحديث مصنع النصر للسيارات ليكون مقرًا لصناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، و السيارة المصرية ستكون مطابقة الجودة والمواصفات للمنتج الأوروبي.

أشار النائب، إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء أكثر من 3000 محطة في جميع أنحاء مصر لإمداد السيارة بالطاقة، وضمان بطاريتها 7 سنوات و مواصفات الأمان بها مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وستكون سببًا في تخفيف نسبه التلوث البيئي واستخدام المحروقات مثل البنزين و السولار.

أضاف عضو لجنة الصناعة أن الدولة تمشي في خط سليم منذ فترة قريبة و دعمت الطرق والبنية التحتية للمصانع و المشاكل فقط مع الأفراد و تم حلها لكن يوجد أخطاء يمكن حلها وتوفير التسهيلات على المصانع.
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