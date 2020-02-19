صناعة البرلمان تكشف خطة مصر في استخدام السيارات الكهربائية

قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تمتلك بنية تحتية وشبكة طرق حديثة و مجهزة بشكل يسمح بإستخدام السيارات الكهربائيه دون وجود أي مشاكل.





أكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الحكومة وافقت على قرار تصنيع السياره الكهربائية و قامت بتحديث مصنع النصر للسيارات ليكون مقرًا لصناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، و السيارة المصرية ستكون مطابقة الجودة والمواصفات للمنتج الأوروبي.





أشار النائب، إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء أكثر من 3000 محطة في جميع أنحاء مصر لإمداد السيارة بالطاقة، وضمان بطاريتها 7 سنوات و مواصفات الأمان بها مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وستكون سببًا في تخفيف نسبه التلوث البيئي واستخدام المحروقات مثل البنزين و السولار.





أضاف عضو لجنة الصناعة أن الدولة تمشي في خط سليم منذ فترة قريبة و دعمت الطرق والبنية التحتية للمصانع و المشاكل فقط مع الأفراد و تم حلها لكن يوجد أخطاء يمكن حلها وتوفير التسهيلات على المصانع.