AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء تسجيل بيانات مراقبي ومقدري درجات امتحانات الثانوية العامة 2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تـم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة (“1" عضوية سري) الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسي 2020/2019.

وقالت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم ، أنها تهيب بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور التالية:

تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل" ، و التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى ، و إدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.

ويتم تسجيل البيانات بالنسبة لـ المدارس من خلال الضغط هنا  ... بينما يتم تسجيل البيانات بالنسبة لـ الإدارات والإدارات التعليمية من خلال الضغط هنا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: تحرير الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.. 4 يناير

التعليم تلزم طلاب الثانوية العامة بحضور 85% من أيام الدراسة كشرط لدخول الامتحانات

بدء امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو .. والدور الثاني 15 أغسطس

التعليم تلزم طلاب الثانوية العامة بتوقيع إقرار بعدم حيازة المحمول في لجان الامتحانات

تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة.. اليوم

رابط تسجيل الاستمارات الإلكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة .. سجل الآن

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف: المنافسة مع الأهلي بـ"قلة أدب" مرفوضة والسوبر الأفريقي أكبر 100 مرة

خصم كبير على iPhone XS نسخة 512 جيجابايت.. تعرف على السعر

حرب ممنهجة.. محمد رمضان يكشف السبب الحقيقي للهجوم عليه

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها