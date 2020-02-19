بدء تسجيل بيانات مراقبي ومقدري درجات امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تـم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة (“1" عضوية سري) الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة (مراقب – ملاحظ معاون – مقدر درجات) للعام الدراسي 2020/2019.





وقالت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم ، أنها تهيب بجميع المدارس الثانوية (عام – رياضي - مكفوفين) وكذلك الإعدادية (عام – رياضي – مكفوفين – الإعدادي المهني) ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية مراعاة الأمور التالية:





تحري الدقة عند تسجيل البيانات ومراجعتها وخاصة "الوظيفة الحالية ووظائف الكادر ومواد التخصص والمرحلة التعليمية وجهة العمل" ، و التأكيد على تحديث بيانات العاملين وفقا لأخر وضع وظيفي لهم قبل طباعة كشوف (1) سرى ، و إدراج أسماء العاملين الموجودين بالإدارة أو المدرسة حتى تاريخه وعدم إدراج العاملين الذين تم نقلهم.





ويتم تسجيل البيانات بالنسبة لـ المدارس من خلال الضغط هنا ... بينما يتم تسجيل البيانات بالنسبة لـ الإدارات والإدارات التعليمية من خلال الضغط هنا



