النيابة العامة تطلب التحريات حول اتهام عاطلين بالاتجار في الهيروين

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة.





كان رجال الأمن تمكنوا من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، وزنت نحو ربع كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أكدت قيام "شريف.ع"، وليد.ح"، عاطلين، ومقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتها على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.



