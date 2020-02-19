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حوادث

حبس المتهمين بسرقة شقق القطامية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "سمحان.ع، وحيد.ف، عبد الجواد.س، يحيى.خ"، عاطلين، اعترفوا بسرقة المصوغات الذهبية، ومبالغ مالية، ومحتويات من داخل الشقق السكنية، وأقروا بسرقتهم لـ6 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب، وتمكنوا من سرقة 7000 آلاف جنيه، ومصوغات ذهبية تقدر بـ31 ألف جنيه، و4 شاشات.

كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة القطامية، يفيد بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغات، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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