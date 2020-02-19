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حوادث

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة بمدينة بدر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت نيابة الشروق إحالة 3 عاطلين؛ لانتحالهم صفة ضباط الشرطة، بغرض إيقاف المواطنين، وسرقتهم بالإكراه، تحت تهديد السلاح، بمدينة بدر للجنايات.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم ٥٨٣٢ لسنة ٢٠١٩، عن أن المتهمين وهم: "معاذ.م"، و"محمود.ر"، و"عماد.ش"، عاطلون، أقروا بانتحالهم صفة ضباط الشرطة لاستعراض البلطجة، وسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر.

وأقر بعض المجني عليهم بقيام المتهمين بانتحال صفة ضابط الشرطة، وقاموا بالاستيلاء على أغراضهم وهواتفهم تحت تهديد الأسلحة النارية بعد إيهامهم بأنهم رجال شرطة. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد قيام 3 عاطلين بانتحال صفة ضابط الشرطة بغرض النصب على المواطنين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب تلك الاتهامات وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.
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