AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الحكومة : وضعنا إجراءات حذرة لمنع انحراف الموازنة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى

قال تقرير حكومي إن موازنة العام المالي الجاري في مصر وضعت عدداً من الإجراءات الحذرة والأكثر تحوطا لضمان عدم وجود أي انحرافات اقتصادية أو مالية مستهدفة.


وحذّر التقرير  الصادر عن وزارة المالية، من  تباطؤ الاقتصاد  العالمي وما يترتب عليه من آثار سلبية قد تنعكس علي أداء اقتصاديات البلدان الناشئة والمتقدمة علي حد سواء، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وتوقع التقرير، أن تتسبب تلك التحديات في رفع أسعار الفائدة والصرف والتأثير السلبي علي حركة التجارة العالمية؛ إذ أن عدم وضوح تداعيات تزايد أعباء الديون العامة في منطقة اليورو علي وجه الخصوص وتبني سياسات تجارية حمائية "انكماشية" قد تؤثر علي فرص النمو والتوظيف بدول العالمين المتقدم والنامي.

وقال التقرير إن هناك مخاطر حقيقية علي المستويين المالي والنقدي ووجود بعض التشوهات في أسعار الأصول والعقارات ببعض البلدان بخلاف تقلبات أسعار الصرف و تباين مسارات السياسات النقدية والمالية في الأسواق المتقدمة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والأسواق الناشئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقد العربي يحذر ..الاستقرار المالي العالمي يواجه المخاطر..وانخفاض أسعار الفائدة السبب..والعملات المشفرة تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي

صندوق النقد يتوقع مخاطر على الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط

البنك المركزي: عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر في الربع الأخير من 2019 بدعم من السياسات النقدية

البنك المركزي خلال عرض تقرير لجنة السياسات النقدية.. 4.5% تخفيض أسعار الفائدة وتدفقات رءوس الأموال الأجنبية في الربع الثالث

المالية تتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي لـ3.4% بنهاية 2020

ترشيحاتنا

تناولي الشوفان يوميًا ولاحظي ماذا سيحدث

كيف نقلت تركيا الأسلحة إلى ليبيا.. قائد السفينة المحتجزة يعترف

فيديو.. خادمة تعذب طفلة بطريقة وحشية في غياب والديها

شجرة مريم ومجمع الأديان .. ماذا تفعل الدولة بمسار العائلة المقدسة بالقاهرة .. شاهد

امرأة تطلب الطلاق بسبب أفكار زوجها عن الإنجاب

والله بكيت.. رياض الخولي يكشف سرًا جديدًا عن فيلم طيور الظلام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة