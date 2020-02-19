برلمانية تطالب بتوفير السيارة الكهربائية في جميع أرجاء الجمهورية

أيدت النائبه إيفيلين متى عضو لجنه الصناعه بمجلس النواب، مشروع تصنيع السيارة الكهربائيه صديق للبيئه في مص، مؤكدة علي ضرورة توفيرها في المدن الجديدة و المولات و الأماكن السياحة الحديثه.





وطالبت "متى" في تصريح لصدى البلد، بضرورة أنشاء بنية تحتية خاصة بهذه السيارات، لافتة الي أنه حتي الان لا توجد بنية تحتية مستعده لاستقبال هذه السيارات، مشيرة أيضا الي ضرورة توفير محطات شحن خاصه بهذه السيارات الكهربائية في كل ارجاء الجمهورية لسهولة شحن السيارة في أي منطقة يتوجهة اليها المواطن.





أشارت النائبه إلى أن لجنه الصناعه بالبرلمان تعمل باقصي جهودها لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارات والكهرباء وتوفير محطات ومفاعلات كهربائية وفقًا للصالح العام.





يأتي ذلك بعد أن كشف النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن الحكومة طرحت على المواطنين تحفيزات بشأن شراء السيارات الكهربائية الموجودة فى السوق.





وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة ستدعم كل مواطن يشترى أول 100 ألف سيارة كهربائية ، بحيث تدعم صاحبها بـ50 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن البطاريات المستخدمة فى هذه السيارات الكهربائية تصلح للسير لمسافة 400 كيلو متر.





وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بإنشاء 3 آلاف محطة كهرباء خاصة بالسيارات الكهربائية ، مؤكدا أن ميزة هذه السيارات الكهربائية أنها لن تعتمد على البنزين ولكنها تعمل بمجرد الشحن بالكهرباء فقط.





ونوه إلى أن كوريا والصين ستشاركان مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية ، على أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 % ، على أن يزيد الإنتاج المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية إلى 60 % بعد عامين.