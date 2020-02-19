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تعليم

إعلام القاهرة تستعد لتنظيم مهرجان لطلاب الشعبة الإنجليزية.. اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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تنظم الشعبة الإنجليزية بكلية الإعلام بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهرجانا لعرض حصاد إنتاج طلاب الشعبة الإنجليزية بالكلية فى السنوات الدراسية المختلفة.

يتم ذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء ذو الفقار رئيسة الشعبة، وذلك فى تمام الساعة ١١ صباحا اليوم الأربعاء الموافق ١٩ فبراير بقاعة المؤتمرات بالكلية. 

ويتضمن المهرجان عروضا لحملات تسويقية وبرامج وأفلاما تسجيلية ومواد إعلامية تمثل الجانب التطبيقى والعملى لمجموعة من المقررات الدراسية.

وتتناول هذه المشروعات قضايا اجتماعية مختلفة تهدف إلى دمج الجانب العملى التطبيقى بالجانب النظرى والأكاديمي ليكون الطلاب أكثر قدرة على توظيف المواد النظرية بما يخدم المجتمع و يربط النظرية بالواقع العملى.
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مهرجان في إعلام القاهرة لعرض حصاد إنتاج طلاب الشعبة الإنجليزية

«إعلام القاهرة» تستعد لتنظيم مهرجان لطلاب الشعبة الإنجليزية.. غدا

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