يتضمن تطبيق مناهج جديدة.. برلمانية تشيد بمؤتمر تطوير الجامعات

أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمؤتمر العلمي لتطوير الجامعات برئاسة وزير التعليم العالي تحت عنوان الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول.





وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المؤتمر يتضمن برنامج تطوير شامل للجامعات فيشمل مناهج جديدة الكترونية وغيرها اضافة إلى إدخال برامج التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها، لافتة إلى أنه سيكون بمثابة اضافة قوية للجامعات التي ينقصها نظام الذكاء الاصطناعي حتى تتواكب مع تطور العصر.





يأتي ذلك بعد أن أعلنت جامعة عين شمس عن عقد المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول" في الفترة من 5- 9 إبريل 2020، بفندق الماسة بمدينة نصر لليوم الأول والثاني ودار الضيافة للجامعة وبعض قاعات الكليات لباقي أيام فعاليات المؤتمر.