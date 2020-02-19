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برلمان

يتضمن تطبيق مناهج جديدة.. برلمانية تشيد بمؤتمر تطوير الجامعات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:00 ص
ماجدة نصر عضو لجنة
ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي
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حسن رضوان
أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالمؤتمر العلمي لتطوير الجامعات برئاسة وزير التعليم العالي تحت عنوان الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول.

وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا المؤتمر يتضمن برنامج تطوير شامل للجامعات فيشمل مناهج جديدة الكترونية وغيرها اضافة إلى إدخال برامج التعليم عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها، لافتة إلى أنه سيكون بمثابة اضافة قوية للجامعات التي ينقصها نظام الذكاء الاصطناعي حتى تتواكب مع تطور العصر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جامعة عين شمس عن عقد المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول" في الفترة من 5- 9 إبريل 2020، بفندق الماسة بمدينة نصر لليوم الأول والثاني ودار الضيافة للجامعة وبعض قاعات الكليات لباقي أيام فعاليات المؤتمر.

وجامعات الجيل الرابع هو الهدف الجديد الذي تسعى اليه الجامعة إلى السير في ركابه، وتخطو نحو تحقيق هذا الهدف خطوات واسعة وجرئية.
و تدور محاور المؤتمر حول :

1- قطاع العلوم الطبية اكتشافات الأدوية الابتكار في الرعاية الصحية الجينات ، المعلوماتية الحيوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

٢- قطاع العلوم الاساسية الكيمياء الخضراء والزراعة الذكية المواضيع التي سيتم تغطيتها: الكيمياء والهندسة الكيميائية، تصميم المنتجات والعمليات، إزالة أو إدارة استخدام وتوليد المواد الخطرة، النظام الغذائي المائي والزراعة المائية، مفهوم إدارة الزراعة، التكنولوجيا الحديثة للمنتجات الزراعية، تطبيق جي بي إس ومسح التربة في الزراعة، إدارة البيانات، الإنترنت من تقنيات الأشياء، استراتيجيات التحكم الحيوي. 

علم النانو والتقنية الحيوية المواضيع التي سيتم تغطيتها: المواد النانوية، تطبيقات تكنولوجيا النانو في المنتجات التجارية، الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات؛ استخدامها في تغليف المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية. السلامة البيئية والتنمية المستدامة المواضيع التي سيتم تغطيتها: جودة الهواء: الحد من التلوث الناجم عن المصادر المتنقلة والثابتة، ودعم سياسات الطاقة السليمة بيئيًا، وخفض معدلات نمو الطاقة، وحفظ الطاقة واستخدام الموارد المتجددة، وموارد المياه واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات، والقضايا النووية، والتغيرات المناخية المتعلقة الإنتاج الحيواني والمحاصيل، التنوع البيولوجي في المساحات الطبيعية الزراعية، الحفاظ على النظم الإيكولوجية، الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.
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