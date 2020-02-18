AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك كريدي: 33% من العملاء يستخدمون المنتجات الإلكترونية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:37 م
خلال البروتوكول
خلال البروتوكول
Advertisements
محمد يحيى

أكد بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن 33% من عملاء البنك يستخدمون الخدمات الرقمية البنكية عبر القنوات المختلفة، ضمن توجهات البنك لتعزيز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

أوضح " فيناس" في تصريحات له علي هامش اتمام اتفاق مع نادي الصيد المصري؛ أن تحول بطاقات عضوية النادي إلي بطاقات دفع مقدم، يعد أبرز اجراءات الانتقال للمجتمع الرقمي اللا نقدي وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه قال محسن طنطاوي، رئيس النادي؛ إن هناك تعاون وثيق مع البنك لتدعيم الخدمات الرقمية، موضحا أن الاتفاق المبرم لمدة 10 سنوات يتيح استخدام بطاقات عضوية الأعضاء للتعامل بها كبطاقة إئتمان للمدفوعات الإلكترونية وسداد كافة المستحقات إلكترونيا، معتبرا أنها ميزة لأعضاء ناديه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريدي أجريكول : نسعى لتحقيق الاستدامة ضمن استراتيجيتنا وإنشاء فروع صديقة للبيئة

بنك كريدي: إصدار بطاقات الدفع المقدم لأعضاء نادي الصيد

بنك كريدي أجريكول: ننتظر موافقة المركزي لفتح فرع الإسكندرية في عمق البحر

ارتفاع صافي أرباح بنك كريدي أجريكول مصر لـ 1.9 مليار جنيه في 9 أشهر

تعرف على الخدمات الرقمية للبنك الأهلي.. والجائزة الحاصل عليها في هذا الشأن

البنك الأهلي: مهتمون بتفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي

ترشيحاتنا

في واقعة فيديو الراقصة .. فصل مدير المدرسة و5 معلمين بالمنوفية

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

إحنا مكملين.. المدفعجية بعد قرار وقف مطربي المهرجانات: اللي غلط يتحاسب

رسالة مؤثرة من شريهان لمدرب اللياقة نور خطاب.. ماذا قالت

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها