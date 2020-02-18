بنك كريدي: 33% من العملاء يستخدمون المنتجات الإلكترونية

أكد بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، إن 33% من عملاء البنك يستخدمون الخدمات الرقمية البنكية عبر القنوات المختلفة، ضمن توجهات البنك لتعزيز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

أوضح " فيناس" في تصريحات له علي هامش اتمام اتفاق مع نادي الصيد المصري؛ أن تحول بطاقات عضوية النادي إلي بطاقات دفع مقدم، يعد أبرز اجراءات الانتقال للمجتمع الرقمي اللا نقدي وتعزيز التنمية المستدامة.

من جانبه قال محسن طنطاوي، رئيس النادي؛ إن هناك تعاون وثيق مع البنك لتدعيم الخدمات الرقمية، موضحا أن الاتفاق المبرم لمدة 10 سنوات يتيح استخدام بطاقات عضوية الأعضاء للتعامل بها كبطاقة إئتمان للمدفوعات الإلكترونية وسداد كافة المستحقات إلكترونيا، معتبرا أنها ميزة لأعضاء ناديه.