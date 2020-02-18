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محافظات

قطع المياه عن مركز ومدينة الصف لمدة 12 ساعة لتنفيذ أعمال صيانة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:38 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بـ "بيارة العكرة بمحطة مياه الصف"، وذلك ضمن برنامج العمرات السنوية مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الـ 7 من مساء غدِ الأربعاء الموافق 19/2/2020 وحتى الـ 7 من صباح الخميس الموافق 20/2/2020.


وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى ( مركز ومدينة الصف بالكامل ) .

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير وإعادة ضخ الخدمة بصورتها الطبيعية فور الانتهاء.


وأهابت محافظة الجيزة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب بالمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.


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