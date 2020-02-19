بدء الحجز المسبق لـ Pixel Buds 2 بهذا السعر

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن بدء الحجز المسبق لسماعتها اللاسلكية الجديدة Pixel Buds 2، وذلك عبر الموقع الرسمى لها مقابل 179 دولار أمريكى ما يعادل 2790 جنيهًا مصريًا.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، كانت جوجل قد أعلنت من قبل عن إصدارها سماعاتها اللاسلكية Pixel Buds 2 فى الربع الأول من 2020، وهو الجيل الثانى من السماعة اللاسلكية الأولى Pixel Buds التى صدرت في العام الماضى.





وستصدرPixel Buds 2 بنموذجين مختلفين هما G1007 و G1008، كما سيتم طرح السماعة بشكل رسمى فى الأسواق مقابل 179 دولارا أمريكيا.





وتتمتع السماعات الجديدة بتقنية جديدة تجعلها تتكيف مع درجة الصوت المحيطة بالمستخدمين حيث أنها ترتفع بشكل آلى في وجود الأصوات العالية وتنخفض في الوضع الطبيعى، كما تتمتع بتقنية عزل الأصوات المزعجة.



