لـ جمال أظافرك.. أسهل وصفات تجميل الأظافر بشكل مذهل فى أسبوع

تعانى العديد من الفتيات بسبب عدم مظهر أظافرها بشكل جيد، وجميل ويتبعوا العديد من الطرق التى لا يمكن أن تنجح فى أغلب الأحيان.





ووفقًا لموقع "boldsky" نقدم لكى أفضل الوصفات الطبيعية التى تساعدك على تجميل أظافرك





الوصفة الأولى:-

المكونات..

ملعقتان من ملح البحر، عصير ليمون، ماء دافئ





الطريقة:-





- قومي بخلط ملعقتي ملح البحر، مع عصير الليمون، ثم قومي بصب هذا الخليط في وعاء من الماء الدافئ.

- قومي بوضع أظافرك أو نقعها في الخليط لمدَّة لا تقل عن 10 دقائق.

- قومي بتكرير هذه العمليَّة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.





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وصفة زيت الزيتون وقطرات الليمون





المكونات:-





ملعقة واحدة من زيت الزيتون، بضع قطرات من عصير الليمون.

قومي بأخذ ملعقة زيت الزيتون الطازج، وقومي بخلطها جيدًا مع بضع قطرات الليمون، ثم قومي بوضع هذا الخليط على أظافرك ، وقومي بتدليك أظافرك جيدًا بهذا الخليط.

اتركي الخليط على أظافرك لفترة لا تقل عن ساعتين، ويفضل أن تقومي بارتداء القفازات أثناء وضعك للخليط.

كرِّري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل. ستساعدك على تقوية أظافرك، كما ستساعدك على حمايتها من الفطريات والجراثيم.



