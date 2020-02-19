جنايات مطروح تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهمين في أكبر قضية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح

أصدرت محكمة جنايات مطروح قرارا أمس الثلاثاء بتأييد قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين بأكبر قضية غسيل اموال، فى مكتب بريد مطروح بحضور المتهمين.





وطالب المحامون عن المتهمين، المحكمة برفض قرار النائب العام، الذي صدر السبت الماضي لعدم جدية التحريات وعدم وجود مبرر له، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بتأييد قرار التحفظ على جميع ممتلكات وأموال المتهمين فى القضية.

كانت تحقيقات النيابة والاجهزة الامنية بمطروح كشفت تورط 10 متهمين جدد في القضية رقم 4 أحوال أموال عامة 3250 لسنة 2020 ج مطروح والمتهم فيها 20 منهم 5 موظفين ليصل إجمالي المتهمين في القضية ل30 متهما.





كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر قرارا بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في أكبر قضية غسيل أموال ببريد مطروح بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه.



