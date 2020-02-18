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خبير اقتصادي: الحرب التجارية ساعدت مصر للوصول إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى.. فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:37 م
الأقتصاد
الأقتصاد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى ، إن الحرب التجارية ساعدت مصر للوصول الي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.9 بالمئة في عام 2020.


وأضاف وائل النحاس خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى ، أن هناك عوامل ساعدت على النمو الاقتصادى منها  ميزان المدفوعات والميزان التجاري الخاص بالدولة المصرية .

وأوضح وائل النحاس ، أن من الممكن ان ينتشر الاقتصاد المصرى في حالة تفوقه على الاقتصاد العالمي  في معدلات النمو المحلية مقابل معدلات النمو العالمية.


وتابع وائل النحاس، أن المستثمر دائما يريد الاقتصاد الامن وقد استطاعت مصر عن طريق الانفاق الاستثمارى تحقيق هذا الأمان للمستثمر .


واستكمل وائل النحاس ، أن الدولة المصرية قامت بتجهيز البنية التحتية والبنية الفوقية التي تؤهل المستثمر من القدوم والاستثمار في مصر .
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