راقصة وشيشة.. البرلمان يكشر عن أنيابه بعد الانفلات الأخلاقي داخل المدارس.. برلمانيون: خير دليل على غياب الرقابة تمامًا.. منذ خروج هذه المهرجانات إلى النور وبدأ الانحراف يشق طريقة في عقول الشباب

- نائب وزير التربية والتعليم: تم تحويل الواقعة للشئون القانونية
- بعد واقعة راقصة داخل الفصل.. تعليم البرلمان تطالب بتوقيع هذه العقوبة على الطلاب
- تحرك عاجل من البرلمان بسبب وجود شيشة ورقاصة بفصول المدارس
قررت لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات فصل 22 طالبا 3 أيام ، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية بالإدارة التعليمية، وتم التنبيه على الطلاب أنه في حالة تكرار الواقعة سيتم فصلهم نهائيا، وتمت إحالة مدير المدرسة و15 من المعلمين للتحقيق العاجل في الواقعة.
كما انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا قيل إنها تم التقاطها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية في الجيزة.
أظهرت هذه الصور وجود شيشة داخل المدرسة.
وكتب ناشر هذه الصور على فيس بوك استغاثة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ، قال فيها : إلحق يا وزير التعليم !!! .. مدرسة الكوثر بإدارة 6 أكتوبر التعليمية والتي تم تحويلها حديثا بقرار من مدير مديرية الجيزة التعليمية لمدارس عام وتجريبية ، ها هي المدرسة وبها الشيشة علي مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم ، و ها هو الفحم يتم تسخينه حتي يقدم في الصورة المطلوبة ، وهاهم الطلاب يتراقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسي ، هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة رسالة الي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لقطاع التعليم العام وشئون المعلمين !!
ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لقد تم تحويل هذه الواقعة للشئون القانونية للتأكد من مدى صحتها.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في هذه الواقعة حال التأكد من صحة وقوعها داخل المدرسة المذكورة.
وفي المقابل، أعلنت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن تقدمها ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال بشأن واقعة مشاهدة فيديوهات رقص من جانب الطلاب إضافة إلى "شيشة ومعسل" داخل الفصول بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ظهور حالتين مثل شيشة وفديوهات رقص واغان شعبية للانحطاط الأخلاقي والانحراف داخل الفصول بالمدارس خير دليل على غياب الرقابة تمامًا بالمدارس، لافتة إلى أن تشغيل فديو لراقصة واندماج الطلاب معها بالرقص دلالة أيضا على تجاوز مدة زمنية من الوقت تتنافى مع الأدب والتعليم.
وتساءلت النائبة عن وجود الرقابة قائلة:" أين إدارة المدرسة؟ هناك غياب كامل من الإداريين والمدرسين والمشرفين على الطلاب بالفصول!!
وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان بضرورة ابلاغ اولياء الامور بكل تفاصيل الواقعة وحملت النائبة جزء من الخطأ مع المدرسة، مؤكدة، أن غياب أولياء الأمور عن مراقبة أولادهم أدى إلى ذلك الأمر من جهة أخرى والمدرسة عليها ارتكبت خطأ فادح في عدم مراقبة الفصول بشكل دقيق يمنع وجود هذه الأفعال المنحرفة داخل المدرسة.
وأكدت النائبة، على ضرورة وجود توعية من جانب أولياء الأمور بخطورة مشاهدة هذه المناظر بالاضافة إلى الشيشة وغيرها من الامور المخالفة للآداب العامة والأعراف المصرية.
كما قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن ماحدث في مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات يعتبر مهزلة وانفلات أخلاقي بكل ما تحملة الكلمة، لافتًا إلى أن استخدام الطلاب شاشات الفصل في مشاهدة الراقصات والاستماع إلى الأغاني الشعبية المنحدرة دليل قوي على وجود خلل في إدارة المدرسة.
وأكد "كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوزارة التربية والتعليم ذكرت التربية قبل التعليم وما حدث اليوم يعتبر بمثابة فجور في قلب وزارة التعليم، مطالبًا بضرورة توقيع أقصى العقوبة على المسؤولين المباشرين عن الإشراف على الفصول إضافة توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب القائمين بهذا الفعل الشنيع في حالة التكرار.
وأوضح النائب، أن منذ خروج هذه المهرجانات إلى النور وبدأ الانحراف يشق طريقة في كل بيت مصري فأصبح الأطفال يرددون عبارات حمو بيكا وشاكوش وغيرهما وكأنهم يرددون أشعارًا، مؤيدًا قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين منهم من الغناء نهائيًا.