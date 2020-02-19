عرض مغرٍ.. اشتري iphone 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 3600 جنيه

يطمح الكثيرون بشراء أحد هواتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة ولكن السعر الباهظ لمنتجات هذه الشركة تقف عائقًا أمام عشاقها، ولكن لا زالت الفرصة سانحة للحصول على هاتف آيفون بسعر رخيص.





وبحسب فون آرينا التثمى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 233 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 3600 جنيه مصري.





ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.



