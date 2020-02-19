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تكنولوجيا

عرض مغرٍ.. اشتري iphone 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 3600 جنيه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يطمح الكثيرون بشراء أحد هواتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة ولكن السعر الباهظ لمنتجات هذه الشركة تقف عائقًا أمام عشاقها، ولكن لا زالت الفرصة سانحة للحصول على هاتف آيفون بسعر رخيص.

وبحسب فون آرينا التثمى، تقدم منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية عرضًا يمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone  بـ 233 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 3600 جنيه مصري.

ويمكنك شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .
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