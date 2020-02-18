AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. 3 أهداف في أقل من 10 دقائق تشعل لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تقدم بروسيا دورتموند بالهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هولاند الهدف في الدقيقة 69 عن طريق  كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رافائيل جوريرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع باريس ووصلت إلى هولاند فصوب كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وسرعان ما تعادل الفريق الباريسي عن طريق نيمار فى الدقيقة 76 بعد مجموعة من المراوغات الرائعة من كيليان مبابي ودخول إلى منطقة جزاء دورتموند من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة سكنت المرمى.

ولم ينتظر  بروسيا دورتموند سوى دقيقة واحدة ليتقدم من جديد بعد إحراز هولاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد بدأ بهدوء بين الفريقين وجاء أول تهديد عن طريق ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان من مكان جيد للغاية بعد إعاقة من دان أكسيل زاجادو لمحاولة مرور نيمار نفذها نيمار مرت من الحائط البشري ثم مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ثم ظهرت سيطرة على الكرة بين أقدام لاعبي فريق باريس سان جيرمان ولكن دون  خطورة على مرمى فريق بروسيا دورتموند .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يقسو على أميان بـ 4-1 في الدوري الفرنسي| فيديو

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يواصل دهس منافسيه بثنائية في شباك ليل

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو

التشكيل المتوقع لـ قمة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بـ دورى الأبطال

دوري أبطال أوروبا .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان | أبو العينين يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب ويؤدي اليمين الأحد المقبل.. تحركات عاجلة ضد وزير التربية والتعليم بسبب راقصة وشيشة

تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

رضا عبد العال يهاجم اتحاد الكرة بسبب قمة الأهلي والزمالك في الدوري

راية التسلل تحرم محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

رياض الخولي: نجل الزعيم موهوب ولديه الكثير ..فيديو

AdvertisementS

خاص .. مدافع صن داونز يكشف عن المرشح الأول للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

استبعاد أحمد فتحي من تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة السوبر.. اعرف التفاصيل

إسماعيل يوسف يرد على تصريحات نجم الأهلي السابق حول مباراة السوبر المصري

ميدو يؤكد عدم مشاركة رمضان صبحي في مباراة السوبر.. ويكشف سبب سفره الحقيقي إلى أبو ظبي

حسام غالي يكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في كأس السوبر

صدمة للترجي .. إصابة طه الخنيسي وسامح الدربالي وغيابهما عن مباراة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

أصابني الرعب.. مدافع صن داونز يكشف لـ «صدى البلد» رد فعله عقب معرفته بمواجهة الأهلي

نادر السيد يكشف عن توقعه لنتيجة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. مفآجأة

كلام نهائي.. رمضان صبحي خارج سوبر الأهلي والزمالك

راية التسلل تحرم محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها