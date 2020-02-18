دوري أبطال أوروبا .. 3 أهداف في أقل من 10 دقائق تشعل لقاء باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند





وأحرز هولاند الهدف في الدقيقة 69 عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رافائيل جوريرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع باريس ووصلت إلى هولاند فصوب كرة قوية سكنت يسار المرمى.





وسرعان ما تعادل الفريق الباريسي عن طريق نيمار فى الدقيقة 76 بعد مجموعة من المراوغات الرائعة من كيليان مبابي ودخول إلى منطقة جزاء دورتموند من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة سكنت المرمى.





ولم ينتظر بروسيا دورتموند سوى دقيقة واحدة ليتقدم من جديد بعد إحراز هولاند الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني.





وكان الشوط الأول قد بدأ بهدوء بين الفريقين وجاء أول تهديد عن طريق ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان من مكان جيد للغاية بعد إعاقة من دان أكسيل زاجادو لمحاولة مرور نيمار نفذها نيمار مرت من الحائط البشري ثم مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ثم ظهرت سيطرة على الكرة بين أقدام لاعبي فريق باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة على مرمى فريق بروسيا دورتموند .





تقدم بروسيا دورتموند بالهدف الأول في شباك باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.