تحركات برلمانية لسرعة توفير السيارة الكهربائية في كل أرجاء الجمهورية.. نواب: ستكون بديلاً مناسباً للتوك توك.. تساهم في تقليل استخدام البنزين والسولار وصديقة للبيئة

- صناعة البرلمان تكشف خطة مصر في استخدام السيارات الكهربائية
- بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه
- برلمانية تطالب بتوفير السيارة الكهربائية في جميع أرجاء الجمهورية
- نقل البرلمان تطالب الحكومة بالتوسع فى تشغيل سياراتها بالكهرباء
- اقتصادية البرلمان تكشف عن بديل جديد للتوك توك
كشف النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان عن أن الحكومة طرحت على المواطنين تحفيزات بشأن شراء السيارات الكهربائية الموجودة فى السوق.
وأكد "فتى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة ستدعم كل مواطن يشترى أول 100 ألف سيارة كهربائية ، بحيث تدعم صاحبها بـ50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البطاريات المستخدمة فى هذه السيارات الكهربائية تصلح للسير لمسافة 400 كيلو متر.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الحكومة اتخذت قرارا بإنشاء 3 آلاف محطة كهرباء خاصة بالسيارات الكهربائية ، مؤكدا أن ميزة هذه السيارات الكهربائية أنها لن تعتمد على البنزين ولكنها تعمل بمجرد الشحن بالكهرباء فقط.
ونوه إلى أن كوريا والصين ستشاركان مصر فى إنتاج السيارات الكهربائية ، على أن تقوم مصر بتصنيعها بإنتاج محلى 40 % ، على أن يزيد الإنتاج المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية إلى 60 % بعد عامين.
كما قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر تمتلك بنية تحتية وشبكة طرق حديثة ومجهزة بشكل يسمح باستخدام السيارات الكهربائية دون وجود أي مشاكل.
أكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الحكومة وافقت على قرار تصنيع السيارة الكهربائية وقامت بتحديث مصنع النصر للسيارات ليكون مقرًا لصناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، و السيارة المصرية ستكون مطابقة الجودة و المواصفات للمنتج الأوروبي.
أشار النائب، الي أن الدولة ستقوم بإنشاء أكثر من 3000 محطة في جميع أنحاء مصر لإمداد السيارة بالطاقة، وضمان بطاريتها 7 سنوات ومواصفات الأمان بها مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وستكون سببًا في تخفيف نسبة التلوث البيئي واستخدام المحروقات مثل البنزين و السولار.
قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن صناعة السيارات من الاستراتجيات الهامة لمصر و هناك 12 مصنعا محليا لتجميع السيارات فقط و المنتج المحلي لا تصل نسبة تصنيعه لـ 15% بسبب عدم توفر الخامات حاليا.
من جانبه، أكد الجوهري فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مصر بدأت تعلن بشكل رسمي عن صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى اتفاقيات بين وزارة الإنتاج الحربي مع شركات صينية لتصنيع سيارات النقل الجماعي و تجميعها في مصر.
وأشار النائب الي ضرورة وجود تخطيط فعال من جانب الحكومة في تصنيع ونشر السيارة الكهربائية بديلة للتوك توك فهي تتميز بسعرها البسيط فضلا عن تقليل الاستغناء عن السولار والبنزين، مؤكدًا أن سيارات النقل العام تسبب تلوثا بيئيا بشكل كبير يؤثر علي صحة المواطن.
وأوضح النائب، أن إستثمار مصر الجيد في الكهرباء ومستقبل مصر في الصناعة الكهربائية بسبب المفاعلات الجديد وإنشاء بنية تحتية كهربائية في جميع أنحاء الجمهورية .
كما أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دعمه الكامل للاستراتيجية الجديدة للحكومة بشأن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، والشواحن الخاصة بها في مصر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى ظل وجود فائض كبير لدى مصر من الطاقة الكهربائية، ومن أجل الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن عوادم السيارات التي أصبحت تشكل خطورة كبيرة على المجتمع.
وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره، من الحكومة الإسراع فى تشغيل جميع السيارات التابعة للوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية، وأيضا مشروعات النقل التابعة للحكومة داخل المحافظات بالكهرباء خاصة بعد نجاح أول تجربة لتشغيل أتوبيس للنقل العام بمحافظة القاهرة من ميدان التحرير وحتى القاهرة الجديدة بمسافة 36 كيلو.
وأكد أن التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية سوف يوفر مليارات الجنيهات التى كانت تنفق على البنزين والسولار والغاز المستخدم فى تشغيل السيارات.
وفي السياق ذاته، أيدت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع تصنيع السيارة الكهربائية صديقة للبيئة في مصر، مؤكدة علي ضرورة توفيرها في المدن الجديدة والمولات والأماكن السياحية الحديثة.
وطالبت "متى" في تصريح لـ صدى البلد، بضرورة إنشاء بنية تحتية خاصة بهذه السيارات، لافتة الي أنه حتي الآن لا توجد بنية تحتية مستعدة لاستقبال هذه السيارات، مشيرة أيضا الي ضرورة توفير محطات شحن خاصة بهذه السيارات الكهربائية في كل أرجاء الجمهورية لسهولة شحن السيارة في أي منطقة يتوجه إليها المواطن.
أشارت النائبة إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان تعمل بأقصى جهودها لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالسيارات والكهرباء وتوفير محطات ومفاعلات كهربائية وفقًا للصالح العام.