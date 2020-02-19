تحركات برلمانية لسرعة توفير السيارة الكهربائية في كل أرجاء الجمهورية.. نواب: ستكون بديلاً مناسباً للتوك توك.. تساهم في تقليل استخدام البنزين والسولار وصديقة للبيئة

كما قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر تمتلك بنية تحتية وشبكة طرق حديثة ومجهزة بشكل يسمح باستخدام السيارات الكهربائية دون وجود أي مشاكل.





أكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن الحكومة وافقت على قرار تصنيع السيارة الكهربائية وقامت بتحديث مصنع النصر للسيارات ليكون مقرًا لصناعة السيارات الكهربائية وتطويرها، و السيارة المصرية ستكون مطابقة الجودة و المواصفات للمنتج الأوروبي.





أشار النائب، الي أن الدولة ستقوم بإنشاء أكثر من 3000 محطة في جميع أنحاء مصر لإمداد السيارة بالطاقة، وضمان بطاريتها 7 سنوات ومواصفات الأمان بها مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وستكون سببًا في تخفيف نسبة التلوث البيئي واستخدام المحروقات مثل البنزين و السولار.