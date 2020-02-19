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للاستفادة من خبرات الجيش المصري.. ناجي شهود يتحدث عن التدريب المشترك مع الجانب الفرنسي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:20 ص
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
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محمود محسن

أكد اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أننا وصلنا إلى مرحلة التدريب المشترك بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الأخرى، مؤكدًا أن أهمية هذا التدريب المشترك أن القوات المسلحة المصرية هي
من تقوم بإدارة الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من عمرها.


وأضاف "ناجي شهود" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أن التدريبات المشتركة المتكررة مع العديد من دول العالم يؤكد أن مصر تقود المسيرة بطريقة هادئة وننقل فكرة الإنسان المصري إلى الدول الأخرى.


وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تقوم بفتح جسور تعاون وصداقة مع الدول التي قدمت الدعم لمصر والتي تعاونت مع القيادة السياسية المصرية بشكل صادق مؤكدًا أن مصر واضحة وتتعامل بشكل صادق مع كل الدول.


وأشار شهود، إلى أن التدريب بين القوات الجوية والبحرية الفرنسية في مصر وتشارك مع مصر سيكون إضافة قوية لمصر وفرنسا، مؤكدًا أن مصر في بعض الأحيان تقوم بالتسليح من الجانب الفرنسي وتم عقد عدد من الصفقات في هذا الجانب.

وقال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المشترك مخطط مسبقا بسبب التزامات القوات البحرية والجوية لمصر وفرنسا ولكن مزايا هذا التدريب هو يضيف بشكل قوي لمصر لأن الجانب الفرنسي يسعى للاستفادة من خبرات القوات المسلحة المصرية.

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