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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى لأهالي حلايب في البحر الأحمر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:15 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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إبراهيم جادالله
وافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية الأولى صباح الثلاثاء، إلى مدينة حلايب، على تخصيص قطعة أرض، لبناء مستشفى لأهالي حلايب.

وأكد المحافظ أنه يسعى إلى "الإصلاح الصحي" بالمحافظة من خلال تطوير المستشفيات، وعمل زيارات  متكررة إليها ولمختلف المصالح الحكومية للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية صارمة بشأن الملف الصحي، وأنه لا يقبل أي تجاوز تجاه المواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

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