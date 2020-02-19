نجم الأهلي السابق: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سينتهي بـ ضربات الترجيح

قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten الذي يقدّمه محمد فاروق أن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك سينتهي بضربات الجزاء، نظرًا لصعوبة المواجهة وحالة الفريقين خلال الفترة الأخيرة .





وأضاف "عبدالمنعم" أن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي رفع الروح المعنوية للفريق الأبيض قبل المباراة لتحقيق بطولتين كُبار هذا الموسم ، مشيرًا إلى أن الأهلي يؤدي مباريات قوية ويمتلك حلول كثيرة لتحقيق البطولة.





وأكمل لاعب الأهلي السابق أتوقع انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين والذهاب لضربات الترجيح لمعرفة من هو بطل السوبر.