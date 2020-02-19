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تعليم

استمرار فعاليات أسبوع التوعية بأمراض قلب الأطفال بمستشفى جامعة عين شمس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت وحدة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة عين شمس، أسبوعا للتوعية بأمراض قلب الأطفال، خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ من فبراير الجارى، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ود. أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية.

يقام أسبوع التوعية تحت إشراف د. مصطفى الهدهد رئيس قسم طب الأطفال ود. منى الجنزوري رئيس وحدة القلب والصدر ود. علياء قطبي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس مؤسس وحدة طب الأطفال.

تستمر فعاليات الأسبوع في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ من فبراير الجارى، بهدف التوعية بطرق التعامل مع الطفل مريض القلب والعناية به من الجوانب الأمريكية والغذائية والنفسية، يشمل الأسبوع عدد من المحاضرات العلمية حول أمراض قلب الأطفال والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة.
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