شاهد.. صور خاصة لـ كباش التحرير أثناء ترميمها قبل نقلها لوسط الميدان

حصل موقع "صدى البلد" علي صور حصرية للكباش الأربعة التي سيتم وضعها بجوار مسلة التحرير، والتي قامت وزارة الآثار مؤخرًا بوضع آخر أجزائها العلوية، حيث تجري حاليا أعمال ترميم نهائية لها بعد أن تمت أعمال تركيبها كاملة.





الكباش كما رصدناها موجودة حاليًا في أرض الحزب الوطني في ميدان عبد المنعم رياض، حيث يجري ترميمها تمهيدا لنقلها وتثبيتها في أماكنها حول مسلة التحرير الأيام المقبلة.





وكشفت مصادر بالآثار أنه جار اتخاذ إجراءات الفترة المقبلة لحماية الكباش أثناء ترميمها من أي أمطار محتملة، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها مصر.





كان الجدل قد أثير الفترة الماضية حول نقل الكباش من الأقصر إلي التحرير، حيث أكدت وزارة السياحة والآثار أن الكباش التي تم نقلها ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك.





وقالت الوزارة إن الكباش تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الاول) علي جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.



