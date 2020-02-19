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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف عن 4 محفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:00 ص
هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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علياء فوزى
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته طلبت من الحكومة 4 إجراءات محفزة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وأضاف الوزير في تصريحات له على هامش توقيع اتفاق بين شركتي إيجوث وطلعت مصطفى، أن هذه المحفزات تتضمن توفير محطات شحن كهربائية بسعر تكلفة الكهرباء وهامش ربح معقول وتوفير برنامج تمويل لشراء السيارات الكهربائية ومبلغ نقدي لكل مشتري للسيارة الكهربائية.

تابع وزير قطاع الأعمال العام: "المحفزات تضمنت توفير تمويل بنكي لمشتري التاكسي لإحلال التاكسي العامل بالكهرباء بدلا من الأبيض، مشيرا إلى أن الهدف من التمويل ليس الحصول على فائدة مخفضة ولكن من أجل توفير برنامج تمويلي بفترة سداد تصل إلى 5 و6 سنوات".

وأشار "توفيق"، إلى أن المفاوضات مع الشركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر لم تتوقف لكن الأوضاع في الصين و ظهور فيروس كورونا فى مقاطع ووهان مقر الشركة أجبرت الموظفين على العمل من منازلهم.

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