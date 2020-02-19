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توك شو

أجره 50 قرشاً.. تفاصيل رفض رياض الخولي العمل مع عادل إمام

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:29 ص
رياض الخولى و عادل
رياض الخولى و عادل إمام
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البهي عمرو

قال الفنان رياض الخولى، إنه تزوج من الفنانة المعتزلة راويا السعيد، والتى عملت فى مسرحية "المتزوجون"، وأكد أنه ابن المسرح وأن زوجته كانت تعمل فى المسرح هى الآخر قبل الارتباط.


وأضاف رياض الخولي خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنه عمل فى فيلم طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام.


ولفت رياض الخولى، إلى أنه لم يكن المرشح الأول فى طيور الظلام، ولكن هناك نجوماً كبيرة اعتذرت عن المشاركة فى الفيلم، وأنه كان يعمل فى هذا التوقيت مع محمد صبحي في مسرحية " ماما أمريكا".


وتابع رياض الخولى أنه تلقى اتصالًا من المخرج وحيد حامد، طالبه بمقابلته وأعطاه أوراق الفيلم قبلها بأيام قليلة جدًا.


وأشار رياض الخولى، إلى أنه رفض الفيلم فى البداية بعد أن علم أنه سيحصل على 50 قرشاً مقابل المشاركة فى الفيلم، ولكن المسئولين بالفيلم أكدوا له أنه سيمثل مع الزعيم عادل إمام ولكنه رفض ايضًا.


وأوضح رياض الخولى أنه رفض الفيلم أيضًا لأن الدور الذى سيقوم به يحتاج شخصية تتحدث باللغة العربية ويكون صاحب ذقن.


وأكد رياض الخولى، أنه ذهب بعد ذلك لـ والدته وجلس معها وتحدث معها عن الدور، وأنها قامت بوضع يدها على كتفة وشجعته على خوض التجربة، وبالفعل ذهب لـ البيت وقام بقرأة الدور للمرة الثانية.

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