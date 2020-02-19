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مكافحة علاج الإدمان توضح الفرق بين المدمن والمتعاطي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:58 ص
هشام جمعة
هشام جمعة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام جمعة أخصائي علم نفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة علاج الادمان، إن هناك فرقا بين المدمن والمتعاطي، وكثيرا ما يحدث خلط بين الاثنين من خلال المجتمع؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون التفرقة بينهما باعتبارهما شيئا واحدا.

وأضاف هشام جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى، أن تعاطي المخدرات له أنواع، مثل التعاطى بالتجربة أو التعاطي لمناسبة  او التعاطي المنتظم  ولكن لا يكون الإدمان كاملا في الحالتين الأوليين.

وأوضح هشام جمعة، أنه عند حدوث أعراض انسحاب أو زيادة في الجرعة أو اختلال في حياة المريض الاجتماعية  وأصبح التعاطي بشكل قهرى أو منتظم؛ هكذا نكون وصلنا إلى مرحلة الإدمان ولا يستطيع المريض التوقف عن التعاطى.

وتابع هشام جمعة  ، جاء إلينا 130 ألف مريض عام 2019، في مراكز العلاج، وفي بداية 2020 جاء إلينا  16500 مريض.

وأشار هشام جمعة، إلى أن الوعي تجاه الإدمان أصبح يزيد لدى الناس بطبيعة المشكلة والحل الناجح لها.
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