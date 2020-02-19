حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-2-2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الاربعاء 19- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاربعاء 19-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: اقتران القمر بالمشتري في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: القمر ما زال معاكسا.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.
مهنيا وصحيا: اقتران القمر بالمشتري في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك .
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.
عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمشتري في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر يقترن بالمشتري في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. لا تستسلم لذلك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر يقترن بالمشتري في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.
من 23/7 إلى 22/8
عائليا وعاطفيا: يساعدك الفلك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.
مهنيا وصحيا: القمر يقترن بالمشتري في منزل الصحة مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اللباقة والدبلوماسية وكن دقيقا في أقوالك وأفعالك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر يقترن بالمشتري في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر لبعد غد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر يقترن بالمشتري في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر لبعد غد.
عاطفيا وعائليا: تحكّم في غضبك وانفعالاتك
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وعائليا: تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا ولتتجنب الخسائر والأخطاء.
عاطفيا وعائليا: اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.
اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: يقترن القمر بالمشتري في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا وصحيا: يقترن القمر بالمشتري في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.
مهنيا: أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.