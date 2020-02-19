حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-2-2020 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.

عاطفيا: رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا.



