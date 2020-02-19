بين التأييد والرفض.. المشروع القومي لمحو الأمية في عيون الطلاب وأساتذة الجامعات

تباينت ردود أفعال عمداء جامعة عين شمس حول تطبيق المشروع القومي لمحو الأمية من خلال أن يقوم كل طالب بمحو أمية ٤ أفراد كشرط أساسي للحصول علي شهادة التخرج في مقابل تقاضيه 250 ومنحه الشهادة.





ورصد موقع صدى البلد آراء عمداء كليات التربية وآداب وتربية نوعية بجامعة عين شمس ومدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، حول آلية تطبيق القرار على الطلاب.





في البداية قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية بجامعة عين شمس إن المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار له أهمية كبيرة، حيث يعتبر أمنا قوميا الذى ينال اهتمام الدولة وسوف يتم تنظيم حملة قومية للقضاء على الأمية وسيشارك بها طلاب كلية الآداب والتربية والكليات الأخرى، للوصول لأكبر عدد ممكن ممن لا يعرفون القراءة والكتابة لمحو أميتهم بالمناطق العشوائية المحيطة بمجتمع الجامعة والقرى التى تتبع المراكز القريبة من الجامعة والطلاب أو أى مكان يقطن به المتطوع.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تدريب الطلاب من خلال برنامج تدريبى وورش عمل لاستخدام أفضل الوسائل التعليمية لمحو أمية الكبار بالإضافة إلا أن الجامعة تقدم مقترح ان تعطي 50 جنيها من موازنة الجامعة بالإضافة إلى 250 جنيها عن كل شخص يتم محو أميته وبدون حد أقصى وتحسين التقدير بنص بالمائة لكل طالب قام بمحو أكثر 5 أشخاص وبالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الجامعية منوها أن هذا القرار ليس مطبقا علي طلاب الفرقة الرابعة.





من جانبه قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إن شأن الجامعات أن تخدم المجتمع ومنها تعليم الكبار وأن للجامعة دورا كبيرا فى محو أمية الكبار والحد من ظاهرة التسرب من التعليم وإعداد دراسات وأبحاث عن أسباب التسرب وكيفية مواجهتة والحد منه، وكذا أهمية التعاون المثمر بين هيئة تعليم الكبار و7كليات وهي التجارة ، الألسن ، الحقوق، الآداب ، التربية ، التربية النوعية ،كلية البنات. لكونه خطوة فى طريق التطور والتنمية، كما أن للجامعة دورا مهما وأساسيا لكافة المشروعات القومية وهذا التعاون سيعمل على مواجهة الجهل مشيرا إلى أن تعليم الكبار بكافة المناطق المحيطة بالطلاب واتخاذ خطوات إيجابية نحو مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم يمثل أحد أهم المعوقات التى تواجه التطور والتنمية، و أكد على دعم الجامعة الكامل للحملة القومية لمحو الأمية من خلال كلية الآداب والتربية والكليات الأخرى، ودور طلاب الجامعة فى المشاركة المجتمعية للعمل على تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.









وأشار الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس إلى العمل التطوعى قال إنه يساهم فى تقديم المساعدة والعون للمجتمع والأفراد، ومن أهم فوائد العمل التطوعى : اكساب الخبرة للفرد المتطوع، واكتساب المتطوع القدرة على كيفية الاستفادة من وقت الفراغ واستثماره، واكسابه مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين، ومساعدة الدولة والأجهزة الحكومية فى تنفيذ خططها منوها أن يكون مشروع محو الأمية يقوم بشكل تطوعي وليس اجبار علي الطلاب وتوعيتهم عن طريق الأسر واتحاد الكليات.





وأكد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس علي ان الطالب يقوم بمحو أمية (٤) دارسين ناجحين لكل طالب كشرط أساسي للحصول علي شهادة التخرج مع تفعيل دور تعليم الكبار في تدريب طلاب الكلية أنه سوف يحصل الطالب على مبلغ 250 جنيها عن كل شخص يتم محو أميته وبدون حد أقصى منوها أن القطاع الأول المسئول عن محو الأمية فى الجامعة ، وهم كليات التجارة ، الألسن ، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات ويوجد توفير اماكن لتعليم الكبار وهي المسجد والكنيسة ومراكز الشباب .





وذكر السعيد أهمية العمل التطوعى، والفارق بين تعليم الكبار والصغار، تمهيدا لتدريب الطلاب على كيفية محو أمية الكبار، وذلك فى إطار حرص الجامعة على حق المواطن المصرى فى توفير فرص التعليم له إيمانا بأهمية محو الأمية فى تحقيق التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.





قال إسلام شكري طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس الفرقة الأولي إذا تم تطبيق هذا المشروع عندما اتخرج لا يكون أمية في مصر خلال السنوات القادمة وهذه هدية من طلاب الجامعة إلى أهالينا ومحاربة الجهل والتسرب من التعليم وهذه هي أبسط حقوقهم علينا.



