بـ إطلالة فورمال.. بوسي تتألق على إنستجرام بالأبيض | شاهد

نشرت الفنانة بوسى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وظهرت بها بوسى ، ترتدى بنطالا أنيقا باللون الأبيض، و مرتدية معه تى شيرت باللون الأبيض مع جاكيت بدلة يبرز عن جمال إطلالتها باللون البينك الفاتح المميز.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسى فى الماكياج على اللون البنى الغامق والبينك كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز عن جمالها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة ومميزة تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الفضى لإكمال إطلالتها.



