AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ إطلالة فورمال.. بوسي تتألق على إنستجرام بالأبيض | شاهد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:16 ص
بوسى
بوسى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.
وظهرت بها بوسى، ترتدى بنطالا أنيقا باللون الأبيض، و مرتدية معه تى شيرت باللون الأبيض مع جاكيت بدلة يبرز عن جمال إطلالتها باللون البينك الفاتح المميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بوسى فى الماكياج على اللون البنى الغامق والبينك كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز عن جمالها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة ومميزة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الفضى لإكمال إطلالتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الفضي اللامع.. سمر يسرى تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

جاكيت شتوى أنيق .. ولاء الشريف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

بـ الفرو البني.. داليا مصطفى تتألق من فوق الثلوج عبر إنستجرام.. شاهد

بـ الأسود اللافت.. علا رشدى بإطلالة أنيقة تبهر متابعيها

ترشيحاتنا

فيديو.. خادمة تعذب طفلة بطريقة وحشية في غياب والديها

أخبار النادي الأهلي.. قراران جديدان لـ فايلر.. واللجنة المنظمة للسوبر تفاجئ الأهلي

شرب دم البقر .. عادات غريبة في أفريقيا.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يؤكد تسلم الأموال المستحقة للزمالك من الكاف

بعد الفوز على الجزائر 4 - 1.. ربيع ياسين: المنتخب يفتقد 5 من نجومه في كأس العرب

خصم كبير على iPhone XS نسخة 512 جيجابايت.. تعرف على السعر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة

كورونا يضرب آيفون iPhone في مقتل.. أبل تكشف عن نقص عالمي في أجهزتها