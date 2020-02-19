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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. مواليد 19 فبراير اليوم يحمل لك مفاجأة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 19 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

وإذا كنت مولودا في يوم 19 فبراير؛ فإن ذلك يعني  أنك استقلالي وتتمتع بالجاذبية وترفض أي قيود أو أي التزامات تفرض عليك.. وفي نفس الوقت تعرف كيف تفرض نفوذك وتسيطر على الآخرين ومع ذلك تقيم علاقات اجتماعية ناجحة ورؤية صديق لم تراه منذ فترة

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد اليوم 19 فبراير: هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.
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