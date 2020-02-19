أفلام وندوات.. برنامج لـ التذوق السينمائي والفني بقصر ثقافة الغردقة

أقام قصر ثقافة الغردقة فاعليات برنامج التذوق السينمائي بالتعاون مع إدارة الغردقة التعليمية وذلك بهدف التوعية الثقافية والفنية بأهمية وقيمة الفن بإعتباره قوة ناعمة مؤثرة فى سلوكيات الشباب





شارك فيه الصحفي عماد عيد والمخرج أحمد عبدالباسط، تضمن عرض فيلم "غزل البنات" والذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية، حيث تم تصنيفة رقم 9 من بين أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية، والذي يضم كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم ليلي مراد وأنور وجدى ومحمد عبدالوهاب ويوسف وهبي وفردوس محمد ويرجع إنتاج الفيلم الي عام 1949، كما أقيم على هامش الفيلم ندوة بمدرسة الغردقة الثانوية للبنات أهمية الفن والعمل علي وضع سؤال مهم وهو ماذا أشاهد..ولماذا حيث تم التوعية بأهمية الاستفادة من الإيجابيات لتكون دافع قوي في الحياة.









عقد القصر محاضرة بعنوان "معني التذوق الموسيقي"، وذلك بمدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات، ألقتها أريني زاهر وذلك ضمن برنامج التذوق السمعي، تحدثت فيها عن أهمية فن الموسيقي والإحساس بالقيمة الجمالية له والقدرة علي الاستماع الجيد، بهدف تنمية الادراك الموسيقي وفهمه وتوسيع دائرة المعلومات.





أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا مناقشة ديوان "الجميزة" للشاعر عبيد طربوش بمعهد سفاجا الأزهري الثانوي النموذجي، أوضح الشاعر محمد سعيد، أن ديوان الجميزة من الدواوين المشهورة محليا وتم تسميته بأسم القصيدة الأشهر للشاعر عبيد طربوش والتي تسرد قصة شجرة الجميزة بالقرية مسقط رأس الشاعر وتمتاز القصيدة بصورها الجميلة المعبرة عن جو الريف في الصعيد.





نظم بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "مهارات الاعتماد على النفس" بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية والاعدادية ألقاها عبدالله محمد خليل، أكد أن منذ الطفولة يجب على الأسرة متابعة الطفل فى حركاته وسكناته وسلوكه، وأوضح أن الاعتماد على النفس هو عدم تدخل الأخرين فى مساعدته تنمى مهارات الطفل فى التغلب على المشاكل والصعوبات التى تواجهه.



