يناقش قضية اختطاف.. المخزن تختتم عرضها في ثقافة أسيوط

وسط حضور جماهيري كبير، اختتمت فعاليات العرض المسرحي "المخزن" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أبهر الجمهور العرض المسرحي المخزن الذي قدمه قصر ثقافة ديروط بقاعة نادي المعلمين.





المخزن يروي قضية هامة من قضايا المجتمع وتوضح الظلم الذي وقع على أحد الأفراد واختطاف ابنه ويوضح كيفية التعامل مع المواقف التي تسردها القضية وكيفية الانتقام.



