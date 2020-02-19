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ثقافة

يناقش قضية اختطاف.. المخزن تختتم عرضها في ثقافة أسيوط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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طارق موسى
وسط حضور جماهيري كبير، اختتمت فعاليات العرض المسرحي "المخزن" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أبهر الجمهور العرض المسرحي المخزن الذي قدمه قصر ثقافة ديروط بقاعة نادي المعلمين. 

المخزن يروي قضية هامة من قضايا المجتمع وتوضح الظلم الذي وقع على أحد الأفراد واختطاف ابنه ويوضح كيفية التعامل مع المواقف التي تسردها القضية وكيفية الانتقام. 

العرض من تأليف محمد عثمان وأشعار سيد عبدالرازق وتصميم ديكور فتحى مرزوق وإخراج مارك صفوت ويضم نخبة من المبدعين الشباب وهم أحمد محمد صلاح و إيمان نبيل محمد ،إبراهيم يوسف محمود أحمد عاطف محمد، محمد أشرف حسنى ،احمد عبداللاه فوزى، أمانى عصمت ثابت، جهاد بدوى محمد، أبانوب منصور ،محمود مصطفى عبدالحميد، أحمد فخري محمد، محمود فخري محمد، محمد شعبان توفيق مصطفى وردانى توفيق ،المعتصم بالله ياسين على، عبدالرحمن محمد سيد، نور الدين بدر زكريا ،عمر احمد محمد ، أحمد رجب محمد، عبدالله محمود.
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