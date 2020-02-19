ميدو: يهاجم الحكام المصريين: نصفهم غير لائق بدنيًا

أكد أحمد حسام ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن نصف الحكام المصريين غير لائقين بدنيًا.

وقال "ميدو" في تصريحات تليفزيونية: "هذا الموسم شهد أخطاء تحكيمية بالجملة، موسم مليئ بالأخطاء التحكيمية، وهذا يرجع لأن 50 % من الحكام المصريين غير لائقين بدنيًا، مبيقدروش يجروا، الفرق بيننا وبين الخارج أنه يوجد عقوبات معلنة في الخارج قبل بداية الموسم للأخطاء التحكيمية، ونرى هنا في مصر الأندية تقول أن هذا الحكم لن يحكم لي في بقية الموسم وهو مالا نراه في الخارج."





وأضاف ميدو:" يجب تطبيق لجنة القيم والمبادئ في مصر، في فترة تدريبي للمقاصة تعرضت لظلم شديد أمام ناديي الزمالك وإنبي على سبيل المثال، الحكم المصري مظلوم، لكننا نرى الحكام يحتسبون حالات الشك لصالح الأهلي والزمالك."





ويلاقي النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الخميس المقبل، بالإمارات العربية المتحدة على كأس السوبر المصري.