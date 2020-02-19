فادية عبد الغني: مسلسل نصف ربيع الآخر ترك بصمة كبيرة لدي والجمهور.. فيديو

، أن المسلسل كان مكتوباً بشكل بسيط وسهل، ويحتوى على تعبيرات حقيقية تعبر عن حنان الزوجة والأم، وعن مقاومتها للأمور التي من شأنها تفكيك الاسرة .

وتابعت

، أن إصرار المرأة في المسلسل، هو ما جعلها تنتصر

الوجه

الآخر

في العمل، كما أن المسلسلات قديما كانت تتطرق إلى قيم مهمة في المجتمع المصري .

على