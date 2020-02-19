فادية عبد الغني: مسلسل نصف ربيع الآخر ترك بصمة كبيرة لدي والجمهور.. فيديو

قالت الفنانة فادية عبد الغني ، إن مسلسل نصف ربيع الآخر ترك بصمة كبيرة معي ومع الجمهور، وإلى الآن يذاع المسلسل مرة أو مرتين في العديد من القنوات ويحقق نجاحًا ومشاهدة كبيرة جدًا.
وأضافت فادية عبد الغني خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن هذا المسلسل حقق نجاحا؛ لأنه يتحدث عن مشكلة عامة في المجتمع المصري والعربي وهذه المشكلة من شأنها خلخلة البيت المصرى .
وأوضحت فادية عبد الغني ، أن المسلسل كان مكتوباً بشكل بسيط وسهل، ويحتوى على تعبيرات حقيقية تعبر عن حنان الزوجة والأم، وعن مقاومتها للأمور التي من شأنها تفكيك الاسرة .
وتابعت فادية عبد الغني ، أن إصرار المرأة في المسلسل، هو ما جعلها تنتصر على الوجه الآخر في العمل، كما أن المسلسلات قديما كانت تتطرق إلى قيم مهمة في المجتمع المصري .
وأكملت فادية عبد الغني ، أن المسلسلات المصرية تعرض الى الان لانها كانت تحتوى على القيم والمبادئ في المجتمع المصري وتبعث رسائل للأسرة المصرية من شأنها تقوية المجتمع تجاه الأفكار السلبية .