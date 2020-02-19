ضياء السيد يكشف عن حالة وحيدة لحسم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك | شاهد





وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدّمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن فرصة مشاركة رمضان صبحي، مع بداية المباراة، تبدو ضئيلة، لعدم جاهزية اللاعب بشكل كامل، ومشاركته بالتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.





وأوضح ضياء السيد، أن عدم الاندفاع في بداية المباراة، مطلوب من أجل حسمها، خاصة أنها قد تمتد حتى ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن أداء الزمالك أمام الأهلى لن يتغير عما قدمه خلال لقاء الترجي، بالاعتماد على الدفاع، والاعتماد على الهجمات المُرتدة المنظمة.



