ضياء السيد يكشف عن حالة وحيدة لحسم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك | شاهد

قال ضياء السيد، نجم الأهلى السابق، إن حظوظ قطبي الكرة المصرية فى التتويج بكأس السوبر المصري، باتت متساوية، بعد فوز الزمالك، بكأس السوبر الأفريقي.
وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدّمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن فرصة مشاركة رمضان صبحي، مع بداية المباراة، تبدو ضئيلة، لعدم جاهزية اللاعب بشكل كامل، ومشاركته بالتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
وأوضح ضياء السيد، أن عدم الاندفاع في بداية المباراة، مطلوب من أجل حسمها، خاصة أنها قد تمتد حتى ركلات الجزاء، مشيرًا إلى أن أداء الزمالك أمام الأهلى لن يتغير عما قدمه خلال لقاء الترجي، بالاعتماد على الدفاع، والاعتماد على الهجمات المُرتدة المنظمة.
وأكد ضياء السيد، أن من يؤمّن دفاعه بشكل أقوي، سيكون صاحب الحظ الأوفر فى التتويج بـ لقب كأس السوبر المصري.