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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ شكوى أهالي عزبة غازي بالشرقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:21 ص
عزبة غازي
عزبة غازي
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مصطفى كرم
ردّت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على شكوى أهالي عزبة غازي بمحافظة الشرقية، لموقع "صدى البلد" الإخباري، بشأن انقطاع المياه المستمر عن العزبة. 

وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن المنطقة المذكورة تقع نهاية شبكات مركز أولاد صقر، والمياه تصل إليهم بنظام المناوبة.

وأضافت الشركة أنه ليس لديها مانع من إرسال سيارة مياه في حالة طلبها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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