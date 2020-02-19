القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ شكوى أهالي عزبة غازي بالشرقية

ردّت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على شكوى أهالي عزبة غازي بمحافظة الشرقية، لموقع "صدى البلد" الإخباري، بشأن انقطاع المياه المستمر عن العزبة.





وأفادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن المنطقة المذكورة تقع نهاية شبكات مركز أولاد صقر، والمياه تصل إليهم بنظام المناوبة.





وأضافت الشركة أنه ليس لديها مانع من إرسال سيارة مياه في حالة طلبها.





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