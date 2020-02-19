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فن

عمرو يوسف وكندة علوش مع عائلتها في باريس

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:11 ص
كندة علوش وعائلتها
كندة علوش وعائلتها
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شيري نبيل
نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة من الصور، مع عائلتها.

وعلقت كندة على الصور: "في باريس مع العائلة، ‏ولاد خالي الصغار اللي صاروا أطول مني".‏

يذكر أن عمرو يوسف يصور مسلسل "سيف الله" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يوسف ‏شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من ‏سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر ‏مرسي‎.‎


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