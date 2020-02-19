عمرو يوسف وكندة علوش مع عائلتها في باريس

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة من الصور، مع عائلتها.
وعلقت كندة على الصور: "في باريس مع العائلة، ولاد خالي الصغار اللي صاروا أطول مني".
يذكر أن عمرو يوسف يصور مسلسل "سيف الله" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي. المسلسل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز ومن إنتاج تامر مرسي.