عمرو يوسف وكندة علوش مع عائلتها في باريس

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة من الصور، مع عائلتها.

وعلقت كندة على الصور: "في باريس مع العائلة، ‏ولاد خالي الصغار اللي صاروا أطول مني".‏