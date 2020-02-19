وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تحدٍ وفرصة لتعظيم الاستفادة من قيمة البشر

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن البشر ثروة في أي مكان بالعالم، ويجب أن يكون هناك توازن بين الموارد البشرية والطبيعية.





وأضافت هالة السعيد في حوارها على قناة "سكاي نيوز عربية": "الزيادة في عدد السكان تمثل عبئًا على الموارد الطبيعية، موضحة أن متوسط الإنفاق الذي يحصل عليه 50 مليون نسمة يختلف عن الذي يحصل عليه 100 مليون نسمة.





وتابعت هالة السعيد: "الدولة تتحرك في اتجاه العمل على الحد من الزيادة السكانية المتسارعة، وبالنظر إلى الزيادة السكانية نجد أن الأسر ذات الأعداد الكبيرة، هي الأقل دخلاً".



