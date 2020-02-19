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توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أهالي الجيزة اختاروا أبو العينين وشاركوا بالآلاف في الانتخابات.. التعليم: إحالة مدرس للتحقيق بسبب تدخين الشيشة داخل الفصل.. وتامر أمين ينفعل بسبب هاني شاكر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:51 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس  الثلاثاء مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الجيزة اختاروا رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم تحويل مدرس للتحقيق بسبب واقعة "شرب الشيشة" في أحد فصول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إيقاف مدير المدرسة.

انفعل الإعلامى تامر أمين على الهواء، وذلك بعد الهجوم الشديد على الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا، يرصد قرارات الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق الإرهابيين والسلاح إلى ليبيا وتنظيم مراقبة برية وجوية وبحرية شواطيء ليبيا.

استضاف الإعلامى رامى رضوان،  ثلاثة من الشباب العائدين من وهان الصينية وبعد حجزهم فى الحجر الصحي.

قال مراد نصري مسؤول التسويق والعلاقات العامة في مول سيتي ستارز، إن 99% مما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس كورونا في المول التجاري عار تماما من الصحة.
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