بالشوكة والسكينة.. إبراهيم يبدع في عالم الخردة بـ تمثال القطة الفرعونية.. فيديو

"روبابيكيا" لم تكن مجرد كلمة عابرة بل اقتحمت ذهن شاب عشريني لتكون له فنا يعبر من خلاله عن حبه للتاريخ، وصنع تمثالا للقطة الفرعونية التي تعبر عن الحنان والمرح لدى قدماء المصريين.



ظل إبراهيم صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، خريج مدارس الفن الصناعي، يعمل بمجال النحت منذ 5 سنوات، ليجد نفسه يهتم بمجال الخردة، ليجمع بين هذا الفن وعمله والبحث عن تطوير دائم له.



فلم تكن الروبابيكيا مجرد خردة يتم التخلص منها بشتى الطرق لدى الشاب العشريني، بل كانت فنا يريد تطويره والربط بينه وبين حبه للتاريخ والنحت، ليصنع تمثالا لقط فرعوني يدعى "باستت".



واختيار إبراهيم للقط الفرعوني نابع من قيمة القط لدى القدماء المصريين فاعتبروه إلها للحب والود، بالإضافة إلى أنه تعمق في التاريخ ليجد أن هناك العديد من القطط التي تم تحنيطها في المقابر الفرعونية.



بلغ ارتفاع القط الفرعوني 6 أمتار، ويزن 400 كيلوجرام، ما يقرب نصف طن، ليزين المشتل الخاص به بأحد شوارع الجيزة، ويلفت نظر الناس إلى مدى قيمة فن الخردة وقيمة الحضارة الفرعونية.



وقال إبراهيم، خلال حديثه لـ"صدى البلد"، إنه استخدم الشوك والملاعق، بالإضافة إلى بعض الصواميل والمسامير لتجسيد القط الفرعوني، رمز الحنان والمرح لدى قدماء المصريين، مؤكدا أنه يتمنى تطوير مشروعه وصناعة الكثير من التماثيل التاريخية.



من جانبه، أوضح أحمد حسين، صديقه بالعمل على مشروع التمثال والمشتل، أنهم اتخذوا حماسهم في التقدم في فن الخردة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدًا المحافظ تبني مشروعهم وتزيين ميادين الجيزة بهذه النماذج من التماثيل.

